Cardelús finalment no serà operat

Xavi Cardelús no s’ha sotmès finalment avui a la intervenció quirúrgica per resoldre les lesions que es va fer dissabte al circuit d’Assen en caure a la primera sessió d’entrenaments de la jornada i trencar-se dos metatarsians del peu dret. Un cop fetes diferents proves a Barcelona, els metges que l’havien d’intervenir han decidit que, ateses les característiques de les fractures, que no podia arribar a temps al Gran Premi d’Alemanya que es disputarà aquest cap de setmana a Sachsenring i que també hi ha afectació dels lligaments, el millor era adoptar un plantejament més conservador.

El següent Gran Premi posterior al d’Alemanya d’aquest cap de setmana no es disputarà fins d’aquí a un mes, concretament del 2 al 4 de juliol, i tindrà el circuit de Silverstone com a escenari. Aquest espai de temps, doncs, afavorirà la recuperació de l’andorrà per reprendre la temporada a la Gran Bretanya després de l’infortuni d’Assen.

"Creuen que val més fer repòs i un tractament més conservador atès que no podia arribar de cap de les maneres a córrer a Alemanya aquest cap de setmana i que estem a un mes de la següent cursa que es disputarà al Regne Unit", ha comentat Cardelús envers la decisió dels doctors. El pilot de Fantic Racing assegura confiar en ells, i que la feina a partir d'ara és seguir les seves indicacions i "treballar els aspectes físics al marge del peu lesionat amb la major intensitat possible".