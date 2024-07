Sucarrats, Borràs, Serrano, Sanromà i Vall guanyen el Trial del Pas de la Casa

El Campionat Nacional de Trial va dur a terme la seva cinquena prova el passat cap de setmana al Pas de la Casa, on hi van prendre part un total de 22 pilots. En categoria Vermells, Gaudi Vall es va fer amb la primera plaça, seguit de Jordi Lestang, actual líder de la competició, i amb Valentí Cristina tancant el podi. En Blaus, Rafael Sanromà es va endur la prova, en aquest cas també seguit del líder de la categoria, Jordi Ramonet, i amb Joan Miquel Garcia com a tercer.

En Verds el guanyador va ser Oriol Serrano, amb Àlex Lladó segon i Salvador Vilella, líder de la categoria, tercer. En Grocs només va prendre part Augusto Borras, tot i que la categoria l'encapçala Josep Lluís Marco, i en sub18, el líder Ramon Sucarrat va ser l'únic participant.

La pròxima prova del Nacional de Trial serà l'1 de setembre a Bixessarri.