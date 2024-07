Montaner demana a Govern un xec de 50 euros com a compensació

Les reaccions a l'afer Guetta no s'han fet esperar per part dels grups parlamentaris de l'oposició, sent Andorra Endavant un dels més crítics amb el succeït. A través d'un vídeo publicat a les xarxes socials per la seva presidenta, Carine Montaner, la formació política ha llançat un missatge clar a Govern: "Demanem la compensació per a totes aquelles persones que han vingut a passar una nit a Andorra i que no van poder gaudir del concert de David Guetta", ha indicat la també consellera general, posant sobre la taula la possibilitat que l'Executiu destini un xec de 50 euros per a tots els turistes, el qual es pugui gastar en un dels hotels del país, fora de la temporada d'esquí i que sigui vàlid pel període d'un any.

Des d'Andorra Endavant, la justificació per encetar aquesta mesura és dinamitzar el teixit econòmic del país i que es tornin a "injectar" aquests 400.000 euros. "S'ha de recuperar la imatge d'Andorra i no repetir els mateixos errors del passat ni entropessar amb la mateixa pedra de sempre", ha continuat Montaner en el seu discurs, tot indicant la possibilitat de comprar una estructura que pugui muntar i desmuntar cada any per tal de poder acollir aquesta mena d'esdeveniments. "Suposaria un cost menor del que costa ubicar els actes al multifuncional", ha finalitzat.

En línia amb aquestes declaracions, des de la bancada de Concòrdia també s'han volgut pronunciar sobre la qüestió, aprofitant la seva intervenció en la roda de premsa d'aquest matí sobre el pacte d'Estat de Salut. El líder de la formació, Cerni Escalé, ha incidit en el fet que "ni els organitzadors ni el Govern estan contents pel que va passar, però el que hem de fer és revisar si els protocols d'actuació van ser els adequats".

Per al president del grup parlamentari, ara mateix hi ha diverses qüestions sobre la taula, les quals hauran de ser tractades en els pròxims dies, com per exemple si l'assegurança cobrirà el cost de l'esdeveniment, si aquest s'havia d'anul·lar amb més antelació o si es pagarà finalment a Guetta. "Si finalment l'artista ha rebut el 100% i no s'ha fet, seria incomprensible i parlaríem amb Govern perquè no torni a passar", ha afegit, recalcant que, en cas de no considerar-la satisfactòria, demanaran explicacions. Escalé també ha esmentat que tot just avui s'ha fet la demanda parlamentària preguntant per la informació del contracte.

Finalment, la ministra de Presidència, Economia, Treball i Habitatge, Conxita Marsol, també ha dit la seva en el marc de la roda de premsa posterior al Consell Econòmic i Social. "És una pena que no es pogués celebrar el concert perquè hi havia moltes entrades venudes i molta expectativa", ha explicat la ministra, tot afegint que "vistos els informes de Protecció Civil, el Govern difícilment podia anar molt més enllà, quan també l'organització els va acceptar i entre tots es va decidir anul·lar". Qüestionada per si en un futur es podria arribar a donar de nou la cita, la ministra no ha volgut pronunciar-se, deixant la resposta envers la pregunta en mans d'Andorra Turisme o el propi ministeri de Turisme.