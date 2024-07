La FAF salva el futsal i la base tot i passar de 19 a 14 equips per al curs vinent

Ahir al vespre va tenir lloc una comissió amb els clubs que formen l’Assemblea per replantejar la situació de l’ENFAF, aspecte que es va tractar dijous passat en l’Assemblea Ordinària de la Federació Andorrana de Futbol (FAF). En aquest sentit, els equips ENFAF passen de 19 (temporada passada) a 14 (temporada vinent), eliminant un equip de futbol masculí per categoria (un juvenil, un cadet, un infantil i un aleví) i l’equip aleví de futbol sala.

Finalment, doncs, i a falta de ratificar-ho en una Assemblea Extraordinària el pròxim 18 de juliol, l’estructura dels equips ENFAF per la temporada 2024/25 queda de la següent manera: en futbol masculí hi haurà un equip juvenil, un cadet, un infantil i un aleví; en futbol femení hi haurà un conjunt sènior, un juvenil, un juvenil-cadet i un cadet; en futbol sala masculí hi haurà un equip sènior, un juvenil, un cadet i un infantil, mentre que en futbol sala femení hi haurà un conjunt juvenil i un cadet.