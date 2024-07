Mihajlo Andrić marxa del MoraBanc Andorra

L'operació sortida no s'atura al MoraBanc Andorra, que aquest matí ha fet oficial la marxa de Mihajlo Andrić després de finalitzar el contracte que unia a ambdues parts. L'aler serbi posa així punt final a la seva etapa al Principat després de dues temporades sota les ordres de Natxo Lezkano. "Va acceptar la nostra proposta per encarar una difícil i molt ambiciosa temporada a la Leb Or, amb el clar objectiu de tornar a la màxima categoria estatal", ha escrit el club en un comunicat, afegint que "després d’assolir un curs històric, va defensar la tricolor en el seu any de debut a la Lliga Endesa". Així, la temporada passada Andrić va fer de mitjana un 58,8% d'encert en tirs de dos, un 91,7% en tirs lliures i un 36,4% en triples.