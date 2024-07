Aquest dimecres a partir de les 00:00 hores fins a les 06 .00 hores, els túnels de Sant Antoni i Pont Pla romandran tancats al trànsit en sentit Sud per tasques de pintura, segons ha informat el departament de Mobilitat. L'accés alternatiu és el Túnel de les Dos Valires.

Per El Periòdic

