L'FC Andorra anuncia la sortida de cinc jugadors més

Dani Martín, Diego González, Diego Pampín, Sergi Samper i Jorge Pombo són els cinc futbolistes que van finalitzar la seva vinculació amb l'FC Andorra el passat 30 de juny i no seguiran a la disciplina del club, així ho ha comunicat el club tricolor en un comunicat. A banda de les baixes ja anunciades de Rubén Bover, Álex Pastor i Iván Gil, aquests jugadors també deixen l'equip.

Dani Martín va arribar l'estiu passat al Principat i queda lliure després d'una temporada al club. El porter asturià ha disputat 16 partits amb la samarreta de l'FC Andorra. Diego González, un dels herois de l'ascens a Segona Divisió, també posa punt final a la seva trajectòria al Principat, tal com va publicar ahir aquest mitjà. El central de Vila-real va arribar al país l'estiu de 2021 en la temporada de l'ascens, però va jugar cedit a l'Eldenc el curs passat. En el seu retorn a l'equip, González ha jugat 23 partits –21 de titular– de lliga, més dos a la Copa Catalunya.

Diego Pampín deixa l'FC Andorra després de dues temporades. El lateral esquerre va arribar procedent del filial del Celta per debutar, com el club tricolor, en el futbol professional, amb 68 partits disputats i un gol anotat. Sergi Samper va arribar l'estiu passat procedent del Vissel Kobe japonès i ha jugat 20 partits amb la samarreta tricolor, i no seguirà a la disciplina. Jorge Pombo,per la seva part, va ser un dels dos reforços del mercat d'hivern i va signar un contracte per sis mesos. Després de 13 partits, deixa de formar part de la disciplina tricolor.