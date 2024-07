Govern obre les bases per participar en el 28è premi Pirene de Periodisme Interpirinenc

Govern ha informat aquest matí en un comunicat que ha convocat el premi Pirene de Periodisme interpirinenc, el qual enguany celebra la 28a edició. L’Àrea de Lectura Pública i Biblioteques ja ha fet públiques les bases i es poden presentar els treballs d’investigació periodística amb temes d’interès o que estiguin relacionats amb el territori pirinenc, que hagin estat publicats o difosos en premsa, ràdio, televisió o difosos per internet, entre els dies 1 de juliol del 2023 i 30 de juny del 2024.

El jurat podrà excepcionalment prendre en consideració, amb el consentiment previ dels seus autors, treballs en qualsevol modalitat del premi que en la seva opinió s’adiguin a l’esperit del premi, encara que no hagin estat presentats. La dotació del premi és de 6.000 euros, dels quals 3.000 euros seran per a un reportatge de ràdio o de televisió i 3.000 euros per a un reportatge de premsa escrita. El ministeri de Medi Ambient, Agricultura i Sostenibilitat aporta una dotació de 1.500 euros més per aquell reportatge que faci especial incidència en la temàtica mediambiental o en la sostenibilitat als Pirineus.

Finalment, l'Executiu ha explicat que tots els treballs aspirants i el formulari d’inscripció s’han de presentar abans del 31 de juliol del 2024, al correu electrònic: [email protected] o a la Biblioteca Pública del Govern, C/ Prada Casadet, 6 baixos d'Andorra la Vella.