Oberta una nova convocatòria de beques d'estades a l'estranger per a creadors

El Govern ha publicat l’obertura d’una nova convocatòria per donar continuïtat al programa de beques per a la realització d’estades a residències a l’estranger. L’objectiu d’aquest programa, per una banda, és impulsar les carreres dels creadors del país, facilitar-los experiències de formació, intercanvi, creació de xarxes i la generació d’oportunitats professionals a l’estranger. I, per una altra, donar resposta a les demandes del sector que reclamen ajudes de professionalització mitjançant l’exportació del seu talent a l’exterior i la internacionalització del producte creatiu andorrà.



El programa, coordinat per l’àrea d’Acció Cultural del departament de Promoció Cultural, va adreçat a creadors de qualsevol disciplina artística i creativa que vulguin dur a terme una estada en una residència de creació a l’estranger. La concreció dels programes d’estada es farà sota demanda de cadascuna de les persones sol·licitants, de manera que seran elles mateixes qui hauran de presentar la proposta de residència i les despeses associades a l’estada. S’inclouen en aquesta convocatòria les estades a l’estranger realitzades l’any 2024, presencials i no presencials, incloses les estades anteriors al període d’obertura d’aquesta convocatòria.



Atès que la realització de cadascuna de les estades comportarà una despesa diferent per a cada candidatura acceptada, el nombre de beques atorgades en aquesta convocatòria dependrà dels imports sol·licitats en les candidatures. Per a aquesta convocatòria, es preveu un total de 10.000 euros per repartir entre les candidatures seleccionades. L’import màxim que es pot sol·licitar per candidatura és de 3.300 euros.



El plec de bases es pot descarregar gratuïtament als webs www.tramits.ad i www.e-tramits.ad o es pot recollir al Servei de Tràmits del Govern. Si es recull al Servei de Tràmits, s’entregarà en paper o bé en una clau de memòria d’acord amb els preus públics vigents. Si és en paper, es lliurarà l’endemà de la demanda. La data límit de presentació de sol·licituds és el 5 d’agost del 2024, a les 14 hores.