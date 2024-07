Andorra Telecom incorpora deu interns d'estiu per reforçar el seu equip

Amb aquesta iniciativa, Andorra Telecom reafirma el seu compromís amb el desenvolupament professional dels joves i la seva aposta per invertir en el talent local.

"Per als estudiants i per a Andorra Telecom, aquest programa d'estiu és una oportunitat excel·lent. Nosaltres ens beneficiarem del seu entusiasme i energia mentre ells guanyen experiència pràctica en un entorn laboral real", ha destacat Christian Fernàndez, director de Persones i Cultura de l'operadora.

Els interns realitzaran tasques en àrees com la xarxa mòbil, les solucions digitals, l'oficina de projectes, la xarxa internet, el desenvolupament de serveis tècnics, la botiga, el departament legal, les operacions internacionals i les instal·lacions i energia.

Per El Periòdic

