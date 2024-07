L'FC Andorra fitxa a Lautaro de León.

L'FC Andorra ha arribat amb un acord amb Lautaro de León per a la seva incorporació a les files tricolors. 'Lauti', com se'l coneix futbolísticament, arriba lliure procedent del Celta de Vigo, tot i que la darrera temporada l'ha jugat cedit a Segona Divisió a les files del Cartagena, a principi de temporada, i del Mirandés. El davanter d'origen uruguaià fitxa per dues temporades amb opció d'un any més.

De León va néixer a la capital de l'Uruguai, però va créixer i es va formar futbolísticament a Galícia. Primer a les files del Portonovo fins que va cridar l'atenció del Celta de Vigo, club al qual es va incorporar al futbol formatiu amb 16 anys. Al club 'celeste' no va tardar gaire a fer el salt amb el filial i debutar amb el primer equip: va jugar uns minuts en un Celta 4-0 Cádiz el desembre de 2020 i va ser titular tot just uns dies després en un partit de copa contra el Llanera, en el qual va marcar el gol que obria el marcador. A partir d'aquí va continuar creixent al filial fins que el curs 2022/23 va anotar 10 gols a Primera RFEF, un fet que li va permetre fer el salt a LaLiga.