L'Andorra Epic Pyrenees enceta la prova més nombrosa

La Massana torna a acollir enguany l'Andorra Epic Pyrenees, una cursa d'MTB que s'allarga durant quatre jornades i que per aquesta edició, la quarta, bat rècord de participació amb gairebé 470 inscrits. "Estem molt contents per repetir", ha esmentat durant la presentació de la cita la cònsol major de la parròquia, Eva Sansa, afegint que l'esdeveniment és "el contrapunt perfecte als Campionats del Món UCI de BTT" que tindran lloc a Pal Arinsal perquè porten un altre tipus de ciclista. Durant l'acte també han estat presents el ministre de Turisme i Comerç, Jordi Torres, el director d'IRONMAN al sud d'Europa, Agustí Pérez, i el director global d'Epic Series MTB, Jonathan Meintjes.

Així doncs, la xifra de participants s'enfila a un total de 466, el que representa un 8% més envers l'any passat, formant 233 equips, 28 dels quals són professionals. En aquest aspecte, la participació femenina, tal com han destacat, també s'ha vist incrementada un 3%. Pel que fa a les nacionalitats, el 97% seran estrangers provinents de 44 països diferents, destacant amb un 23% els espanyols, seguits de Bèlgica (10%), Sud-àfrica, Suïssa i França (6%).

La prova, que comptarà amb quatre etapes, recorrerà 200 quilòmetres, 6.400 metres de desnivell positiu i uns 7.000 de negatiu. Els corredors es trobaran amb aspectes bastant similars que l'any anterior, tot i que amb alguns canvis "per intentar reduir la duresa dels circuits i fins i tot retallar en algunes de les distàncies", ha indicat Pérez. D'altra banda, també ha apuntat que també s'han inclòs nous descensos mai fets. Meintjes, per la seva part, només ha tingut paraules d'agraïment cap al Comú i l'Executiu, tot i que també ha assenyalat que s'ha renovat el conveni per mantenir aquesta prova al Principat almenys fins al 2027.

"Anem veient a poc a poc com aquest esdeveniment va sent un referent a nivell mundial", ha destacat el director d'IRONMAN al sud d'Europa, una afirmació que ha recollit Torres esmentant que l'Andorra Epic Pyrenees és un esdeveniment de país i alhora un revulsiu econòmic per la Massana. De fet, aquesta prova andorrana és una de les cinc que forma part de l'exclusiu circuit europeu de les Epics Series. Amb l'esdeveniment consolidat, els actors principals han recordat la repercussió que aquest té en l'àmbit hoteler i de la restauració massanencs, així com la col·laboració amb més de 100 empreses locals per mantenir i oferir un valor afegit als participants.