Un 41% de les persones que han acudit al programa ‘Primer la Llar’ han millorat la seva situació sanitària

Es compleixen dos anys del projecte ‘Primer la Llar’, un programa socioeducatiu d’acompanyament a persones en risc d’exclusió social que busca afavorir un projecte de vida autònoma en un entorn comunitari i normalitzat, amb la gestió de la Creu Roja, empresa adjudicada del projecte, i el suport d’Afers Socials i de l’Institut Nacional d’Habitatge (INH).

Durant el 2023, s’han fet 27 adjudicacions d’habitatge de les quals 20 estan actualment ocupades, cinc han finalitzat amb èxit i dos han estat baixa per causa major. S’han realitzat 339 intervencions en àrees claus com la sanitària, la laboral, l'econòmica i la sociofamiliar. Un 52% ha millorat la seva participació en la comunitat, un 41% ha millorat la seva situació sanitària i un 24% han trobat feina estable. Uns resultats, que el vicepresident de la Creu Roja Andorrana, David Fraissin,e qualifica “d'encoratjadors”. Un total de 29 persones s’han beneficiat, de les quals “un 30% han pogut millorar la seva situació personal trobant feina i ja no necessiten aquest suport”, segons ha explicat Marta Alberch, membre del Comitè director de l’INH, afegint que “amb un altre edifici assemblat amb aquest es donaria resposta a la llista d'espera actual”.

Un projecte pel qual la “societat andorrana ha d’estar orgullosa”, ha destacat la ministra de Presidència, Economia, Treball i Habitatge, Conxita Marsol, qui ha ponderat que “l’habitatge és una necessitat del país per la qual s’està treballant i estic segura que entre tots millorarem la situació”.

D'altra banda, la secretària d’estat d’Afers Socials, Ester Cervós, ha posat en relleu “la importància d’impulsar l'entesa entre l’administració pública i el sector privat” per donar resposta, en aquest cas, a un programa que busca aconseguir l’autonomia personal que permeti vida independent d’aquest sector de la població.

Les fases del projecte

Concretament, ‘Primer la Llar’ consta de tres fases: l’acollida, la intervenció i la sortida, totes elles gestionades des de la Creu Roja. En la primera d’aquestes es realitza una entrevista per conèixer en detall a la persona i se'l’hi dissenya un pla de treball individual. Posteriorment, es comença a buscar l’assoliment dels objectius plantejats al pla de treball amb visites trimestrals que permeten un seguiment constant. En darrer lloc, la sortida, en la qual és duu a terme un acompanyament a les persones que surten del programa per assegurar que no tornen a caure qualsevol dels riscos que els van portar a entrar.