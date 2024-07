Ordino, epicentre de l'handbol

Aquesta setmana, Ordino s'ha convertit en el centre neuràlgic de l'handbol acollint 70 jugadors provinents d'arreu d'Espanya que prenen part en el Campus TecCat. Els entrenaments es duen a terme al Pavelló Germans de Riba i a l'Agora International School, on els participants realitzen tres sessions d'entrenament al matí i competeixen a la tarda.

Aquesta és la quarta edició que se celebra al Principat, i l'esdeveniment ja està fermament arrelat a la parròquia ordinenca. En aquest sentit, Handball School i TecCat continuen treballant conjuntament per oferir una experiència de formació i competició de màxima qualitat per a joves talents de l'handbol. La combinació d'entrenaments intensius i competicions diàries no només millora les habilitats tècniques dels jugadors, sinó que també fomenta la convivència i l'intercanvi cultural entre participants de diferents regions.