Suma de sinergies amb la Cambra de Comerç de Barcelona per impulsar la competitivitat empresarial

Cal destacar que aquest acord inclou la cooperació en àrees clau com la internacionalització, la transformació digital, la innovació, els projectes europeus, la formació empresarial, la promoció i foment del comerç i del turisme, i els estudis econòmics, entre altres projectes d’interès mutu.

Per El Periòdic

