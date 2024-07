Detingudes vuit persones durant la campanya de controls policials

La Policia ha efectuat un total de 423 controls durant la campanya contra la conducció sota els efectes de l’alcohol i les drogues, la qual ha tingut lloc entre els dies 21 i 28 de juny.

Durant aquesta setmana, s’han detingut vuit persones. Set d’elles han estat arrestades per conduir sota els efectes de l’alcohol, mentre que una ho ha estat per conduir sota els efectes de les drogues. Cap d’aquests detinguts era conductor professional. Entre els detinguts, hi ha set homes i una dona, tots ells residents al país. Pel que fa a les taxes d’alcohol, sis van donar positiu amb valors d’entre 0,87 i 1,60. La taxa més elevada registrada va ser d’1,98.

En relació a les edats dels detinguts, una persona té entre 18 i 25 anys, tres tenen entre 26 i 40 anys, i les quatre restants superen els 40 anys. Pel que fa a les franges horàries de les detencions, una es va efectuar entre les 06.00 i les 14.00 hores, quatre entre les 14.00 i les 22.00 hores, i les tres restants entre les 22.00 i les 06.00 hores.

En termes de sancions administratives, se n’han imposat un total de cinc durant aquesta campanya.