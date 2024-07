L'Andorra Epic Pyrenees provocarà afectacions al trànsit

L'Andorra Epic Pyrenees que acull el Principat aquests dies provocarà diverses afectacions al trànsit. En aquest sentit, la Policia ha informat que de cara a demà dimecres hi haurà un tall momentani a la CG4, en sentit nord, de la Massana fins al Pal, a les 09.00 fins a les 09.05 hores. En relació, recomanen evitar circular per l'esmentada carretera de les 08.50 fins a les 09.15 hores.

Divendres hi haurà un altre tall momentani a la CG2, en sentit nord, de Canillo fins a Incles, de les 09.00 fins a les 09.05 hores. Com en la mateixa ocasió anterior, el cos d'ordre recomana no circular pel dit tram entre les 08.50 i les 09.15 hores. De cara a dissabte, hi haurà un tall al carril lent en sentit nord de la CG1, de la rotonda de l’Olivera fins a la rotonda de Fontaneda, de les 10.30 fins a les 13.40 hores, i un altre tall en la mateixa carretera en sentit nord, de la rotonda d’Aixovall fins pont a la Palanca (Bombers), de les 10.30 fins a les 14.15 hores. D'altra banda, el Cos de Policia també recomana circular amb precaució per la CG1, en sentit nord, de la rotonda de la Olivera fins al pont de la Palanca, de les 10.15 hores fins a les 14.30 hores.