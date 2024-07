Pablo Trigueros arriba al Principat.

Des d'aleshores, el defensa ha jugat, a banda del filial matalasser i el Nàstic, amb l'Arandina, el Rápido de Bouzas, la Ponferradina – amb qui va aconseguir l'ascens a LaLiga el seu primer any –, el Mirandés, del Dépor i la Cultural Leonesa, una trajectòria que l'ha situat com un dels centrals més cobejats de la categoria. A més, enguany s'ha destapat en l'apartat golejador anotant cinc dianes, totes elles de cap en accions d'estratègia.

Ha estat una peça clau en el Nàstic que ha lluitat per pujar a Segona Divisió fins a l'últim partit. Amb els tarragonins, Trigueros ho ha jugat pràcticament tot – 41 partits de 42 possibles sortint en l'onze titular i només sent substituït en tres ocasions –, una importància que ha tingut gairebé tots els equips en els quals ha jugat des del seu debut a 2a Divisió B amb l'Atlètic de Madrid B la temporada 2013/14.

El central Pablo Trigueros es converteix en la cinquena incorporació de l'FC Andorra aquest estiu. El defensa castellà arriba al Principat després d'acabar contracte amb el Gimnàstic de Tarragona, equip amb el qual ha jugat la darrera temporada, i signa amb el conjunt tricolor per dues temporades.

Per El Periòdic

