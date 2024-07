Tret de sortida a la Massana Ciclista

La Massana continua treballant per consolidar-se com a parròquia de la bicicleta. En aquest sentit, el Comú massanenc treballa des de fa anys en un pla específic per oferir la millor experiència als aficionats a la bicicleta, tant de muntanya com de carretera, el qual ha culminat amb la posada en marxa de la Massana Ciclista. Així, fa uns mesos es va presentar el segell que, a partir d’avui, ja serà visible als establiments participants i a diferents productes ciclistes.

Les conselleres de Turisme, Mònica Solé, i Dinamització, Bet Rossell, s’han mostrat molt satisfetes per l’acollida del projecte, el qual seria impossible sense la complicitat dels establiments de restauració, i han remarcat que es tracta d’un bon exemple de treball en equip entre sector públic i privat. Els 17 bars i restaurants adherits a la iniciativa oferiran el millor tracte als ciclistes amb menús especials, aigua per omplir els bidons o eines per fer algun ajust a la bicicleta.

En l’acte que ha tingut lloc aquesta tarda, les conselleres, juntament amb la directora de Turisme, Emma Jiménez, els han lliurat les banderoles que lluiran a l’entrada dels establiments per indicar que formen part de la Massana Ciclista, un projecte que compta amb l’assessoria de Xary Rodríguez i Cathy Labouyrie. Cal apuntar que els establiments participants estan repartits pels diferents quarts: Abba Xalet Suites, el Molí dels Fanals, Donpi, Babek, la Minjadora del Sinquede, Vine, Angelo la Massana, L’Operetta, Coffee Mountain, AnyósPark Club, Oolong Coffee&Brunch, Grupetta, Coll de la Botella, Hostal Palanques, Polar Bar, el Cabin i Oh'Kebab.

En l’acte també s’ha presentat el mallot de la Massana Ciclista, amb el logotip identificatiu, el qual estarà a la venda a l’Oficina de Turisme, juntament amb altres productes de marxandatge, com bidons, gorres o mitjons. Els corredors Jan Missé i Èric Romero seran els primers en lluir el mallot a una competició, ja que a partir de demà participaran a l’Epic Andorra. A l’acte també hi ha participat Anna Albalat i Ester Piquer, d’Andona Racing, a més de Marc Abelló, d’Andona Club, els quals ja han estrenat els seus mallots.

La Massana Ciclista és un projecte que pretén millorar l’experiència dels ciclistes i que ha començat amb la part gastronòmica, ja que sortir a rodar amb bicicleta sempre té una part molt social. La intenció de la corporació és continuar treballant amb diferents àmbits d’actuació per fer de la Massana una destinació ciclista de primer nivell.