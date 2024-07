Ampliació de freqüències de bus durant l'estiu i extensió del Bus Nocturn de cara al setembre

Govern ha recollit més de 700 aportacions i 400 propostes diferents per presentar avui als resultats del procés participatiu del transport públic i mobilitat sostenible, que ha desencadenat aquesta tarda en la compareixença del secretari d'Estat de Transició Energètica, Transports i Mobilitat, David Forné, i la secretària d'Estat d'Igualtat i Participació Ciutadana, Mariona Cadena, per a la seva exposició.

Així, Forné ha començat la seva intervenció remarcant l'agraïment i satisfacció per la gran participació ciutadana i pel nombre de reunions, tant sectorials com empresarials, que s'han efectuat per a la validació política de les propostes estudiades. En aquest sentit, el secretari d'Estat ha recalcat que són tres els aspectes que s'implementen d'ara endavant, sent un d'ells la inclusió del Bus Nocturn entre setmana a partir de setembre, dividit en dos torns diferents i de dilluns a dijous, com també el reforç en la regularitat de les línies d'autobús per aquest estiu incorporades des d'ahir 1 de juliol. A més, Forné ha recordat que Govern ha destinat més de 8 milions d'euros al servei de bus gratuït.

D'altra banda, el secretari d'Estat ha avançat que per millorar la coordinació entre organismes i institucions encarregades al transport públic, es crearà una Autoritat Nacional del Transport per a la gestió d'infraestructures, integració de transport i optimitzar l'ús dels recursos públics. En un últim punt, Forné ha subratllat que s'inclouran en els vehicles visitants una vinyeta turística que implementaran amb l'ajut de FEDA Solucions. Amb aquest conjunt d'aprovacions, es té pensat millorar el model segregat per al transport del país.

A continuació ha pres la paraula Cadena, qui ha comparegut per explicar la definició de l'estructura que ha tingut aquest procés de participació ciutadana. D'aquest, cal mencionar els tres eixos temàtics que ha dividit Govern per classificar les diferents propostes: la primera centrada en el transport públic adaptat i de qualitat; la segona, sobre la mobilitat sostenible i segura, i finalment una darrera sobre l'ús del vehicle particular en el nou model de mobilitat. Cal afegir que la valoració d'aportacions s'ha dut a terme seguint un criteri que afectés a les competències de Govern i que estiguessin en els reptes marcats per l'Estratègia Nacional de Mobilitat, tal com ha remarcat Cadena.

Quant a les xifres de participació, ha destacat Cadena, han sigut un total de 160 participants provinents de les sessions sectorials i territorials, altres 173 de la població jove (la més demandant) i 24 enviades per usuaris de la plataforma en línia. Respecte al nombre d'aportacions, Cadena ha remarcat que s'han extret un total de 772 aportacions de la ciutadania referents a la millora del transport i mobilitat, de les quals s'han transformat com a propostes 474.

D'altra banda, quant a la seva viabilitat, Forné ha comentat que 346 propostes són viables o parcialment viables per a l'Executiu, mentre que 48 ja han estat implementades i 80 d'elles han quedat fora de l'abast del procés en tractar-se de competències d'altres institucions, motiu pel qual s'ha justificat la seva eliminació. El secretari d'Estat ha continuat aclarint que el 50% de les propostes afecten temes referents al servei de transport públic i a la segregació del transport, les quals abasten la mobilitat sostenible, el transport públic comunal i els aparcaments.

Finalment, Forné ha esbossat quines són les cinc línies d'actuacions referents al transport i mobilitat que s'implementaran pròximament (alguna d'elles ja es troba vigent des d'ahir): millorar i potenciar l'App de Mou_T; l'estudi i optimització de les parades d'autobús; la creació d'un organisme de gestió i coordinació del transport públic; el foment de la reducció dels desplaçaments, i el desplegament dels plans previstos per l'Estratègia Nacional de Mobilitat.