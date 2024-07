L'FC Andorra, enquadrat al grup del nord

La Reial Federació Espanyola de Futbol (RFEF) va fer ahir oficials els grups de la nova temporada de Primera RFEF i l'FC Andorra va quedar enquadrat al grup 1 amb els equips del nord de la península Ibèrica. Així, els tricolor viatjaran a Catalunya, Aragó, Navarra, País Basc, Castella i Lleó i Galícia per enfrontar-se als seus 19 rivals.

Si l'any que el club pirenaic va jugar en una aleshores recentment estrenada Primera RFEF, els andorrans van enfrontar-se als equips de l'est i el sud d'Espanya, enguany s'ha repetit la divisió nord/sud del curs anterior. Així, els de Ferran Costa s'enfrontaran a alguns vells coneguts com l'Amorebieta, amb qui es van enfrontar el curs passat a LaLiga, o el Lugo i la Ponferradina, fa dos cursos. Altres també han estat rivals recentment –el Barça Atlètic, el Nàstic de Tarragona o la Reial Societat B– o en l'època daurada dels 80 i els 90 a 2a Divisió B, però en el grup hi ha també fins a vuit rivals inèdits, i és que l'FC Andorra s'enfrontarà enguany per primera vegada al Barakaldo, l'Arenteiro, la Gimnástica Segoviana, l'Ourense, el Celta Fortuna, el Real Unión, el Tarazona i l'Unionistas de Salamanca. Els cinc conjunts restants per completar els 19 rivals són l'Osasuna Promesas, el Sestao River, el Bilbao Athletic, el Zamora i la Cultural Leonesa.

Properament, la RFEF donarà a conèixer el calendari de la competició que començarà el cap de setmana del 24 i 25 d'agost i acabarà, la seva fase regular, el 25 de maig.