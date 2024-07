La FAF és acceptada membre de Football For The Goals

La Federació Andorrana de Futbol (FAF) ha estat acceptada com a membre de ple dret de FFTG (Football For The Goals). Es tracta d’una iniciativa de les Nacions Unides que brinda una plataforma a la comunitat futbolística mundial perquè es comprometi i advoqui pels objectius de desenvolupament sostenible. "És una oportunitat per aprofitar el significatiu i influent abast del futbol per treballar en matèria de sostenibilitat", han esmentat des de la federació en un comunicat.

L’organització busca inspirar i orientar el món del futbol –des dels clubs de base fins a les federacions internacionals– per aprofitar i potenciar els enfocaments de sostenibilitat existents, ​​i implementar estratègies que portin a canvis importants en el dia a dia. En aquest sentit, els membres i els membres utilitzaran la seva visibilitat i poder de difusió a través dels tornejos, jugadors i jugadores, marques corporatives, mitjans de comunicació i afició per augmentar el perfil de FFTG a través de l'amplificació i la promoció.