Ben Lammers arriba com "la nova referència interior"

Acaben els rumors sobre la possible arribada de Ben Lammers al MoraBanc Andorra. El club tricolor ha fet oficial la seva incorporació al projecte de Natxo Lezkano, sent "la nova referència interior". El jugador nadiu de Houston (Estats Units) de 29 anys i 2,08 metres d'alçada ha firmat per una temporada.

Procedent del Dreamland Gran Canaria, va disputar el seu primer curs a la Lliga Endesa amb el RETAbet Bilbao Basket, amb qui hi va debutar un any abans a la LEB Or. Gràcies als 7,8 punts, 4,8 rebots i 11 dígits de valoració de mitjana, va poder fer el salt a l'Alba de Berlín, on va estar tres temporades. Un cop tancada la seva etapa en terres alemanyes acceptava l'oferta procedent del club canari, on ha tornat a demostrar el seu nivell a la Lliga Endesa i en l'EuroCup. Així doncs, es tracta d'un jugador "intel·ligent en ambdós costats de pista, amb experiència, intimidador i capaç d'obrir el camp", segons han declarat en un comunicat emès pel club.

El director tècnic del MoraBanc Andorra, Francesc Solana, s'ha mostrat satisfet amb el seu fitxatge declarant que "signar a Ben Lammers ens fa estar molt contents, és un jugador amb experiència a la Lliga Endesa i a l'Eurolliga". En aquest sentit, ha destacat que pot aportar "rebot, molt dinamisme, poder jugar per sobre el cèrcol i, una de les seves millors virtuts, intimidació". Solana ha finalitzat assenyalant que "esperem que s'adapti bé al nostre club, l'equip i l'entorn. Això és un apartat molt important, ja que també té la intel·ligència i saber llegir molt bé el joc com a punts forts".

D'aquesta manera, Lammers es converteix en la tercera incorporació per la temporada 2024-25 després dels ja anunciats Chumi Ortega i Shannon Evans.