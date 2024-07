Atelier d’Ars, la nova marca de moda sostenible andorrana, debuta amb un 'pop-up' creatiu a Ordino

Atelier d’Ars, la nova marca de moda nascuda a Andorra, organitza el primer ‘pop-up’ al país els dies 6 i 7 de juliol per presentar el seu concepte creatiu a l’espai de restauració Retoc d’obres d’art i mobiliari antic (Ordino). La proposta, que s’integra dins la programació del Roser d’Ordino i que està oberta a tot el públic, servirà per donar a conèixer els valors de la casa, que aposta per la sostenibilitat, l’atemporalitat i l’exclusivitat dels seus dissenys.

Aquest és el projecte de dos germans andorrans, l’Elna i l’Ot, amb ganes de donar vida a una marca que demostra que moda i sostenibilitat poden anar agafats de la mà. Per fer-ho, han explorat l'extens món dels teixits fora d’estoc i de la petita producció per acabar creant peces úniques amb teles ja produïdes que han quedat en l'oblit (‘dead-stock’), teixits vintage i roba de segona mà.

Paral·lelament, la marca també treballa en la creació de peces úniques per encàrrec que donen una segona vida a teles molts cops en desús, però que tenen un valor sentimental per al client. A partir de teixits antics, com un cobrellit o unes estovalles, Atelier d’Ars crea noves peces irrepetibles, no només pel seu disseny, sinó pel valor emocional que les acompanya.

Per fer possible aquest projecte que té molt present la sostenibilitat, la marca col·labora amb comunitats i empreses de KM0, seguint el seu ‘leitmotiv’ de dissenyar i produir sense contribuir als impactes negatius de la indústria de la moda sobre el medi ambient i la societat.

El punt de partida

L’estil d’Atelier d’Ars té com a punt de partida les arrels, amb un enfocament rural i artesanal que combina alhora tocs contemporanis i cosmopolites, superant les tendències efímeres i simplistes. No només busca peces atemporals, sinó que també explora la moda sense gènere.

El mateix nom de la marca, Atelier d’Ars, es refereix a l'arrel de la paraula llatina que significa art, habilitat o ofici, alhora que és el nom del poble dels seus avantpassats a les Valls de Valira, casa de l’arç blanc (crataegus monogyna) i que serveix d’inspiració als creadors.

La marca no deixa res a l’atzar. Per això, el ‘pop up’ se celebrarà al taller de restauració Retoc, remarcant el paral·lelisme que existeix entre totes dues propostes: donar una nova vida a peces a partir de la restauració de mobiliari antic o el redescobriment i la recuperació de teles no venudes i retirades del mercat.