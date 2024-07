Bover: "Andorra sempre serà casa meva"

Rubén Bover ha posat aquest matí punt final a una etapa de cinc anys i mig a l'FC Andorra, esdevenint tota una institució del club amb 181 partits disputats, assolint tres ascensos i debutant, amb l'entitat, al futbol professional.

El migcampista tenia una oferta de renovació sobre la taula, la qual no va acabar signant per fer les maletes cap a Palma, on vestirà la samarreta del Club Esportiu Atlètic Balears de 2a RFEF. "Andorra és casa meva", ha indicat el ja excapità tricolor, afegint que tot i que li hagués agradat quedar-se, marxa per un tema personal i no futbolístic. En aquest sentit, ha comentat que "penso en la meva família, que ara em necessita, i per això marxo".

Bover només ha tingut paraules d'agraïment per aquells amb qui ha treballat: jugadors, cos tècnic, entrenadors, etcètera., però ha fet una menció especial al director esportiu del club, Jaume Nogués: "Si no fos per ell hagués marxat a la setmana, em va fer confiar [en el projecte] i ha estat la millor decisió que he pres mai". Tampoc s'ha oblidat de l'actual tècnic, Ferran Costa: "L'FC Andorra no pot tenir una millor persona per a aquest nou cicle".

- pendent d'ampliació -