La Unitat d’Hemodiàlisi de l’hospital suma quatre noves places

La Unitat d’Hemodiàlisi de l’Hospital Nostra Senyora de Meritxell ha augmentat la seva capacitat amb 4 noves places de tractament, arribant així fins als 16 pacients. L’ampliació ha estat possible gràcies a les obres de millora que s’han dut a terme. Des d’avui dimecres, els usuaris i usuàries del servei d’Hemodiàlisi poden gaudir d'unes noves instal·lacions que han millorat en molts aspectes; la modernització dels equips de diàlisi, l’habilitació d’una sala diàfana i més gran per als tractaments i la renovació dels vestuaris i serveis. Aquests canvis s'han realitzat amb l'objectiu d'oferir un entorn més segur i confortable a les persones usuàries del servei.

Mentre s’han efectuat els treballs, que han tingut una durada de quatre mesos, el servei d'Hemodiàlisi ha estat traslladat a la 1a planta de l'Hospital Nostra Senyora de Meritxell. Des del SAAS es vol agrair la paciència i comprensió dels usuaris i usuàries així com de tots els serveis implicats durant aquest temps. Així com expressar la voluntat de continuar treballant per oferir serveis de salut d'alta qualitat.