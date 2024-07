Primera victòria per a BUFF Megamo i Cannondale ISB Sport

L’etapa d'obertura de l'Andorra Epic Pyrenees d'enguany, celebrada avui, ha estat una competició feroç, com era d’esperar amb l’arribada d’alguns dels millors equips d'elit al principat muntanyós. Un dels cinc guanyadors anteriors de la cursa, Hans Becking, estarà especialment satisfet amb com ha començat la seva participació, i és que el ciclista neerlandès i el seu company belga del BUFF Megamo, Wout Alleman, han aconseguit la victòria. En la competició femenina UCI, l’enfrontament de Cannondale ISB Sport ha permès a Mónica Calderón i Tessa Kortekaas obtenir un avantatge inicial.

L’etapa comptava amb un recorregut de 42 quilòmetres. Tot i això, no ha estat una introducció fàcil al MTB dels Pirineus, ja que en dues ocasions s'ha arribat a més de 2.100 metres sobre el nivell del mar. Becking i Alleman han estat acompanyats al podi per Billaud i Fanger, així com per Muñoz i Bou Martínez. Els homes d'Hexatri – Papival estan a només 34 segons dels primers posseïdors del mallot groc, mentre que Klimatiza Toteemi Cabberty 1 estan a poc més d'un minut.

La cursa femenina es preveia com un enfrontament entre Cannondale ISB Sport 1 i 2, i així ha estat. Com a equip líder preassignat, Calderón i Kortekaas probablement eren la combinació més forta en entrar en la cursa i, encara que Meritxell Figueras i Claudia Peretti s'han enfrontat a les seves companyes d'equip, no van poder igualar la parella colombiana-neerlandesa. A la primera meitat de l'etapa, Calderón i Kortekaas han establert un avantatge de poc més d'un minut, que després han duplicat a la pujada final al Coll de la Botella. Tot i això, Figueras i Peretti han pogut reduir aquest dèficit en el descens de tornada a la Massana, arribant finalment a la meta a poc més d'un minut darrere de les guanyadores de l'etapa. Als equips de Cannondale ISB Sport els han acompanyat en el podi Almudena Rodríguez López De Armentia i Sara Caballero Pomares.

L'etapa de demà, la segona, començarà a Pal Arinsal i recorrerà una secció del circuit de la Copa del Món de Cross-Country abans de pujar al port de Cabús, complint un total de 46 quilòmetres.