Instauració d'un punt d'informació turística al carrer de la Vall per al setembre

El comú d'Andorra la Vella posarà en marxa un nou punt d'informació turística al carrer de la Vall a partir del mes de setembre. Tanmateix, aquesta és la voluntat de la corporació comunal, que treballa en l'habilitació d'aquest espai, el qual es troba a tocar de l'església de Sant Esteve, del comú i també de Casa de la Vall; és a dir, en ple centre històric, amb la qual cosa es considera un espai estratègic per a la promoció turística.

En aquest sentit, aquest dimecres ha sortit publicat al Butlletí Oficial del Principat d'Andorra (BOPA) l'edicte per a la instal·lació del mobiliari, per un import d'11.152 euros. Val a dir que la intenció del comú és que els treballs avancin de tal manera que, com s'ha esmentat, aquest punt pugui obrir a principis del mes de setembre.

D'altra banda, cal recordar que l'espai està concebut per ser únicament punt d'informació per als visitants i no tant una oficina de turisme com la de la Rotonda, és a dir, que no hi haurà marxandatge ni tampoc s'hi farà venda d'entrades com és el cas de l'oficina de turisme.



Per acabar, convé assenyalar que aquest punt d'informació turística ja era un projecte que volia tirar endavant l'anterior corporació, però que ha anat patint diferents endarreriments, ja que el concurs es va declarar "desert" i posteriorment una demanda de pressupostos va ser un procediment que es va descartar perquè els imports que es demanaven eren massa alts. Més endavant es va convocar un nou concurs.