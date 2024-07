Govern vol posar al mercat 1.500 piso de lloguer

El Govern està preparant un projecte de llei de creixement sostenible i dret a l’habitatge. Així ho ha informat la ministra de Presidència, Economia, Treball i Habitatge, Conxita Marsol. El repte del Govern és “posar al mercat uns 1.500 pisos de lloguer”, per tal que “totes les persones puguin accedir a un habitatge”, ha explicat la ministra.

Un projecte de llei que, segons Marsol, hi havia la voluntat d'aprovar avui, però que “quan ho llegeixes dos dies abans veus que es pot millorar, s'està acabant de perfilar”, ha explicat la ministra. Encara hi ha diferents punts a analitzar com la limitació a la inversió estrangera, una modificació de l’impost d’inversió estrangera i algun punt referent a la immigració, entre altres. Doncs, el calendari marca ara aquest mateix mes de juliol per entrar-la a tràmit parlamentari i donar tot l'agost als grups perquè l’analitzin.

Marsol ha ponderat la importància d’aquest projecte de llei afirmant que “estem en un moment de creixement que s'ha de controlar. Hem crescut 4.000 persones en un any i és insostenible en un país com el nostre”, deixant clar que “respon a una voluntat política”.

En la mateixa línia, la ministra d’habitatge, ha destacat que Andorra ha de ser un país “segur i de qualitat” però que el creixement no es pot aturar i per aquest motiu “hem de buscar un equilibri”, ha sentenciat Marsol.