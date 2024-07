La negativa a donar detalls davant d'una possible polèmica clàusula de cancel·lació

La polèmica per la cancel·lació del concert de David Guetta sembla que continua sumant capítols a la seva història. I és que segons han informat fonts properes a EL PERIÒDIC, sembla ser que l'actuació del DJ francès s'hauria anul·lat per una clàusula en el contracte de Guetta en la qual s'estipularia el dret a què aquest pugui cancel·lar el concert pertinent fins 24 hores abans de la seva celebració i no només per l'informe de Protecció Civil en què s'alertava sobre el possible risc de tempestes elèctriques.

Segons assegura la font, alguns dels assistents i part de l'organització ja estarien assabentats de l'anunci de cancel·lació inclús dues hores abans d'aquest, sent coneixedors que Guetta no viatjaria des de París fins a la Seu d'Urgell com estava pactat ni tampoc es traslladaria, posteriorment, a la zona del Tarter on havia de tenir lloc el concert que tancaria la segona jornada de l'Andorra Mountain Music 2024. Una actuació que l'artista hauria cobrat íntegrament per part de l'empresa Live Nation (entitat amb qui tenia signat el contracte amb la suposada clàusula), tal com va confirmar ahir el ministre de Turisme, Jordi Torres, qui també va incidir en destacar que l'import dipositat per Govern i Andorra Turisme sí que seria retornat per part de l'asseguradora contractada.

Segons han apuntat diversos mitjans espanyols, no seria la primera vegada que el DJ francès hauria actuat sota aquesta mateixa clàusula. El juliol de 2018, elDiario.es va posar sobre la taula el dubte que envoltava la cancel·lació de l'artista en l'actuació programada per a les festes de la ciutat de Santander, en la qual altres 10.000 persones havien adquirit una entrada per veure'l en concert. Totes elles ja es trobaven dins del recinte XXXX des de primera hora de la tarda, esperant que Guetta aparegués a dalt de l'escenari a les 23.30 hores. No va ser fins a les 00.15 hores, 45 minuts més tard, que l'organització va confirmar la suspensió del concert a les seves xarxes socials, recalcant que van estar fins a l'últim moment treballant per garantir la presència de l'artista, però afirmant també que sabien que a les 22.00 hores ja era "tècnicament impossible" aconseguir que arribés a temps.

Una casuística que va obrir diverses qüestions, tal com va informar EL MUNDO, com és el fet que Guetta sí que va poder actuar l'endemà al festival Tomorrowland, la qual cosa va donar peu a tota mena de rumors sobre el motiu real pel qual el DJ francès no hauria pogut volar a Espanya i sí a Bèlgica. Més encara quan, segons va apuntalar el mitjà esmentat, l'artista sí que hauria cobrat els diners de les entrades - valorat el total en 300.000 euros -, tot i no haver actuat en el concert programat a la capital càntabra. Guetta es va defensar de les acusacions, a través d'un contundent missatge: "Quina necessitat tinc de quedar-me amb els diners de la gent? Faig 150 shows a l'any i puc permetre'm retornar el que no m'he guanyat", afegint que, en relació amb les demandes de l'organització, "estaré feliç d'anar als tribunals si es el que volen".

I és que segons van manifestar des de la pròpia organització, els motius donats per l'artista per no acudir a la cita no serien del tot certs, ja que l'aerolínia amb la qual havia de volar Guetta sol tenir diversos suplents per aquesta mena de casos: "No hem rebut cap justificant tècnic perquè la nau no pogués enlairar", van explicar en declaracions al mitjà espanyol.

D'aquesta manera, els motius per argumentar que ha estat una cancel·lació polèmica no han deixat de sortir a la llum. Així i tot, des de Govern han reiterat a aquest mitjà que la cancel·lació de l'actuació s'hauria donat per l'informe emès per Protecció Civil i no per cap altre motiu, mentre que des de Live Nation continuen mantenint que no poden donar més detalls sobre el contracte de l'artista, donant suport a les declaracions emeses per l'Executiu i Andorra Turisme. Cal recordar, a més, que des del grup parlamentari de Concòrdia s'ha entrat una demanda d'informació a Govern sobre el contingut del contracte, i a partir d'aquest punt, l'executiva té 30 dies hàbils per donar resposta.