El Govern encoratja a fer ús de les places d'universalitat

El Govern creu que l'afer de les places d'universalitat ha de servir per obrir un període de "reflexió" al COA. Per aquest motiu, la titular de Presidència, Economia, Treball i Habitatge, Conxita Marsol, – qui ha comparegut aquest dimecres en qualitat de ministra portaveu – ha encoratjat a l'entitat i a les federacions a "trobar una solució" per tal que aquestes invitacions s'utilitzin de cara als propers Jocs Olímpics. Això sí, sempre que s'adrecin a esportistes d'un cert nivell.

Preguntada per la polèmica sorgida els darrers dies, Marsol ha reconegut que fer ús o no d'aquestes invitacions "és una competència del COA". De fet, ha recordat que la majoria de federacions van estar d'acord en no utilitzar aquestes places. Tot i això, ha declarat que no deixa de ser "una bona oportunitat per als esportistes del país".

En aquest sentit, la ministra ha posat en relleu que "els encoratgem a trobar una solució que pugui beneficiar els esportistes per tal que puguin tenir aquestes invitacions per participar als Jocs en algunes modalitats".