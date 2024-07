Canvis en el reglament de l'INH per regularitzar la situació de Marta Alberch

Jelena Pia-Comella Experta del Comité per a l'eliminació de la discriminació envers la dona (CEDAW) de l'ONU

El Govern ha impulsat un canvi en el reglament de l'Institut Nacional de l'Habitatge (INH) que ha de permetre que les persones que ocupen el segon i el tercer lloc en el consell directiu de l'ens puguin assumir la presidència en cas de vacant. D'aquesta manera, ha manifestat la ministra de Presidència, Economia, Treball i Habitatge, Conxita Marsol, es “ regularitza ” la situació de Marta Alberch, qui a partir d'ara s'incorporarà ja a ple temps amb funcions de direcció a l'Institut. Cal recordar que en produir-se la vacant de Josep Maria Pla, el Govern va decidir nomenar Alberch com a representant de l'Executiu al comitè director de l'INH i que ara faltava que els comuns decidissin qui nomenaven, ja que fins llavors ella era la representant de les corporacions comunals. La modificació contempla que en cas de vacant de la presidènci,a el segon membre nomenat pel Govern assumeixi les funcions de direcció sempre que pugui fer jornada laboral completa i si no, la tercera persona que forma part del consell directiu. Marsol també ha manifestat que espera que aquest mes de juliol es pugui formalitzar la cessió a l'INH dels 15 pisos del Pas de la Casa a l'Institut, de tal manera que ja es pugui fer l'oferta d'aquests habitatges aquest mes mateix.

Per El Periòdic

