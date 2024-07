Les matriculacions de vehicles cauen gairebé 14% el primer semestre del 2024

En els darrers dotze mesos, les matriculacions han arribat a les 3.737 unitats, un descens del 14,7% en comparació amb el període anterior, quan es van matricular 4.380 vehicles. De nou, el grup de camions i camionetes destaca com l'únic amb una variació positiva, registrant un augment del 10,8%.

Per El Periòdic

