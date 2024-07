Els tràmits administratius cauen un 4,8% el 2023

Per tipus de tràmit, dels que es van gestionar al Servei de Tràmits de Govern, els més nombrosos l'any 2023 van ser els tràmits de vehicles, amb un 17,3%. Dels tràmits que es van gestionar en altres oficines administratives, els més nombrosos van ser les autoritzacions d'immigració, amb un 37,2%.

Així mateix, dels 114.094 tràmits que es van gestionar a través del Servei de Tràmits de Govern, el 75,5% van entrar a l'edifici administratiu de Govern, el 16% van ser tràmits en línia i el 8,4% van ser tràmits per l'extranet. A més, dels 70.811 tràmits que es van gestionar en una altra oficina administrativa de l'Executiu, el 50,3% van presentar-se al Servei d'Immigració. Quant a l'organisme tramitador, un 50,2% es van despatxar mitjançant el mateix Servei d'Immigració.

Pel que fa a l'estat de la sol·licitud, la gran majoria de tràmits (el 81,5%) es van tancar, davant del 10,4% que van ser informats i del 5,1% que es van quedar per lliurar. El 3,1% restant es van donar de baixa o van ser anul·lats. En aquest sentit, només tres tràmits es van resoldre amb silenci administratiu.

Per El Periòdic

