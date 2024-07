Ferran Bassas arriba com a base al MoraBanc Andorra

Aquesta és la quarta incorporació del MoraBanc Andorra per a la temporada vinent després de Chumi Ortega, Shannon Evans i Ben Lammers.

Bassas, qui ha disputat competicions ACB, Eurocup i BCL, ha militat en equips com el Joventut de Badalona, l’Iberostar Tenerife, el San Pablo Burgos i fins a l’actual Dreamland Gran Canaria, conjunt amb el qual el darrer curs va tancar unes dades de sis punts i 3,2 assistències per partit en els 16 minuts de mitja.

Ferran Bassas ja és nou jugador del MoraBanc Andorra, i aterra a la Bombonera per ser un dels directors de joc del nou projecte de la temporada 2024-25. Procedent del Dreamland Gran Canaria, i format al Joventut de Badalona, el base català s’ha convertit en un jugador amb una gran experiència, un dels punts més destacats que l’han portat al Principat.

