La Coordinadora per l'Habitatge demana "mesures a llarg termini" per fer front a la crisi

La Coordinadora per un Habitatge Digne ha respost aquest matí a través de les xarxes socials a l’anunci que el ministre de Turisme i Comerç, Jordi Torres, va fer ahir en un altre mitjà sobre les mesures per guanyar habitatges de lloguer assequible que estaran esmentades a la Llei Òmnibus. Des de la plataforma, consideren que “el fet de permetre que els pisos turístics es destinin a lloguers de llarga durada pot augmentar de manera immediata l'oferta de pisos disponibles per als residents”, un fet que “podria tenir un efecte positiu en la reducció de la pressió sobre els preus dels lloguers”.

No obstant això, han indicat que la mesura de suspensió de llicències per a projectes d'alt standing “és una mesura temporal que no aborda les arrels de la crisi d'habitatge”, ponderant que “un any és insuficient per fer front a un problema estructural que requereix solucions a llarg termini”. A més, han afirmat que aquesta mesura pot crear també una dependència del mercat turístic, així com provocar després que després d'un any els propietaris tornin a destinar els seus pisos al lloguer turístic i “retornant a la situació inicial”.

Pel que fa a possibles plans per a la regulació futura, i tot i que Torres no va fer cap menció sobre la qüestió, des de la plataforma creuen que “deixa una incertesa sobre què passarà després i si es prendran mesures addicionals per assegurar una oferta estable d'habitatge assequible”. Així i tot, les reclamacions principals emeses per la Coordinadora són mesures permanents, les quals garanteixin una oferta estable d’habitatges assequibles com “la regulació estricta dels pisos turístics i la incentivació de la construcció d'habitatge social”.