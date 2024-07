La Creu Roja Andorrana anuncia la segona campanya de donació de sang de l’any

La Creu Roja Andorrana ha anunciat la segona campanya de donació de sang de l’any, que es durà a terme els dies 9, 10 i 11 de juliol al Centre de Congressos d’Andorra la Vella i l’horari serà d’11.00 a 14.00 hores i de 16.00 a 20.00 hores.

Els requisits per donar sang inclouen tenir entre 18 i 70 anys, pesar més de 50 kg, haver esperat un mínim de dos mesos des de la darrera donació i no estar en dejú. Per poder formalitzar la inscripció, els donants interessats han d'accedir al següent enllaç: https://donarsang.gencat.cat/ca/vull-donar/cita/recollida/poblacio/9010/andorrala-vella/.