Andorra i els Emirats Àrabs Units col·laboraran en matèria de digitalització de l’Administració

Es tracta d’un protocol d’entesa que té per objecte la promoció de capacitats institucionals i la millora de la governança en l’àmbit de la promoció de la funció de govern i la creació de capacitats i habilitats institucionals per al futur. L’article 2 estableix que l’abast de la cooperació es realitzarà mitjançant debats i consultes bilaterals de manera periòdica. L’article 3 estableix les àrees de cooperació de les que és objecte aquest protocol d’entesa, que s’orienten a la digitalització i la innovació. El protocol d’entesa marca el compromís dels dos estats en cooperar conjuntament en els àmbits destacats.

El Govern ha assolit una entesa amb els Emirats Àrabs Units per a l’intercanvi d'experiències sobre el desenvolupament i la modernització de l'Administració. Així s’ha constatat aquest dijous al matí amb la signatura, de forma telemàtica, del protocol d’entesa que ha signat el secretari d’Estat de Transformació Digital i Telecomunicacions, Marc Rossell, i el director general de l'Oficina del primer ministre dels Emirats Àrabs Units, Abdulla Nasser.

