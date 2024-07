Inspecció de Treball ha rebut 84 denúncies en el 2023

Finalment, per sector d'activitat, és la construcció la que més expedients sancionadors ha suposat al llarg del 2023, concretament 25, seguit d'altres serveis, amb divuit i hoteleria, amb catorze.

Les inspeccions derivades d'accidents de treball van ser l'any passat més de mig centenar,concretament 52, la qual cosa representa onze menys que l'any precedent. L'any en què n'hi va haver menys va ser el 2020, 38, però en aquest cas cal tenir molt present que era any de pandèmia i que l'activitat econòmica va davallar força. Si es tenen en compte aquests tres tipus d'inspeccions, tenim que en total Treball en va dur a terme l'any passat 164, dues més que el 2022; dinou més que el 2021 i 29 més que el 2020.

On hi ha hagut un increment més significatiu els anys 2023 i 2022 respecte dels dos precedents és en les actuacions d'ofici, perquè si bé el 2020 se'n van fer sis i el 2021 quatre, el 2022 ja es van elevar a 21 i l'any passat es va tancar amb 28.

Per El Periòdic

