Andorra formalitza l’acceptació d’un nou article sobre drets laborals de la Carta Social Europea

La ministra d’Afers Socials i Funció Pública, Trini Marín, ha participat aquest dijous a la conferència d’alt nivell sobre la Carta Social Europea, la qual se celebra a Vílnius (Lituània). L’acte, organitzat pel Consell d’Europa sota la presidència lituana, compta amb la participació de ministres i alts representants dels governs competents en l’àmbit de drets socials i polítiques socials, així com amb organitzacions de la societat civil, acadèmics i col·laboradors socials. En aquest marc, Marín ha formalitzat l’acceptació de l’article 22 de la Carta Social Europea (revisada), el qual va ser aprovat en la sessió del Consell de Ministres del 5 de juny d’enguany.



Aquest article garanteix que els treballadors i els seus representants puguin participar en la presa de decisions que tinguin efecte sobre la protecció de la salut i de la seguretat dins de l’empresa. Així mateix, apunta que han de poder prendre part en els processos de millora de les condicions de treball, així com en l’organització de serveis socials i socioculturals de l’empresa.



La Carta Social Europea, ratificada per Andorra el 2004, garanteix els drets socials de totes les persones en la seva vida quotidiana. Va ser adoptada l’any 1996 pel Consell d’Europa amb la voluntat de completar i ampliar les garanties recollides en la seva primera versió de 1961.



En el seu discurs a la conferència d’alt nivell, Marín ha posat en relleu la satisfacció per haver acceptat aquest article i s’ha referit, a més, al compromís del Govern amb qüestions com la preservació del medi ambient o la millora de la qualitat de vida de la ciutadania. “Pel que fa al poder adquisitiu i a l’habitatge, hem posat en marxa diferents accions, com ara la construcció, adquisició o rehabilitació d’immobles per facilitar un lloguer a preu assequible, així com ajuts al lloguer, entre d’altres”, ha afirmat.