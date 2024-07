L'FGA presenta l'equip nacional amb més experiència

La Federació de Golf d'Andorra (FGA) ha presentat avui l'equip amb el qual participarà en el Campionat Europeu 'Team Shield' per quarta vegada consecutiva, un conjunt amb experiència encapçalat per Ricky Morat que no tanca la porta a assolir medalles o, inclús, l'ascens a Segona Divisió.

L'equip nacional, que participarà en la tercera categoria, està format per Morat, Eric Galimany, Eduard Tor i Thomas Blazy, juntament amb el capità i director tècnic de la federació, José Manuel Lara. La cita, en la qual prendran part 13 conjunts, tindrà lloc del 30 de juliol al 3 d'agost a Liechtenstein, i comptarà amb una volta Medal Play que establirà el quadre d'eliminatòries. "A poc a poc comença a ser un equip amb més experiència", ha destacat Lara, esmentant que això significa "conèixer una mica l'entorn, on vas i contra qui".

El capità ha comentat que l'ambició sempre és quedar entre els cinc millors, tot i que una medalla seria "increïble". Per la seva part, el president de l'FGA, Gabriel Carrera, no ha tancat la porta a l'ascens de divisió, una fita que Morat també veu amb bons ulls: "Portem molt bon conjunt i podem competir molt bé, tenim opcions de fer quelcom important". Cal apuntar que el combinat nacional ja va participar, fa quatre anys a Estònia, en Segona Divisió, i llavors ja van vèncer un duel a Sèrbia, per la qual cosa són conscients que ara estan capacitats per guanyar-ne més. L'any passat, però, van finalitzar desens, i cal recordar que només els dos primers classificats són els qui ascendeixen.

L'equip, tal com ha apuntat Lara, s'ha confeccionat amb els millors del rànquing de tecnificació sumats als dos golfistes que estudien i juguen als Estats Units. En aquest sentit, Carrera ha esmentat que el conjunt tecnificat de la federació té 24 jugadors i gent molt jove. "Tenim pedrera que en un futur esperem que puguin fer el que fan ells o inclús millor", ha explicat fent referència al combinat nacional.