Tret de sortida a la 13a edició del Festival de Música Antiga dels Pirineus

Demà divendres, 5 de juliol, s’inaugura la 13a edició del Festival de Música Antiga dels Pirineus de la mà d’Hirundo Maris i Noctes Cor de Cambra a la Catedral de la Seu d’Urgell. Interpretaran El Cant de la Sibil·la i la Balada del Somni. Cants místics entre el visible i l’invisible.

Es tracta d'un programa que se centra en dues peces molt misterioses provinents de l'edat mitjana que, gràcies a la seva gran bellesa i màgia, han estat cantades al llarg dels segles fins a arribar als nostres dies, tradicionalment durant la nit de Nadal. El programa destaca dues variants de la Sibil·la: una de Barcelona, escrita el 1415, i una altra de Girona, documentada el 1550, però probablement cantada anteriorment.

Reconegudes com a patrimoni mundial, a més, aquestes versions es caracteritzen per incorporar cors polifònics d’una gran bellesa. Cal recordar que abans del concert inaugural, a les 18:30 h, es podrà fer la visita guiada Urgell és nom de dona, on es recorreran espais de la ciutat tot recordant la presència i treball de les dones durant l’època moderna i contemporània.

D'un altre costat, també hi haurà uns breus parlaments de presentació del Festival a l’Ajuntament de la Seu d’Urgell. En aquests discursos intervindran: Joan Barrera, alcalde de la Seu d’Urgell, com a alcalde amfitrió; Oriol Lázaro, alcalde de Campdevànol, en representació dels 40 ajuntaments del Festival; Edgar Garcia, director de l’Institut Català de les Empreses Culturals i Josep Rull, president del Parlament de Catalunya.

Convé assenyalar que el programa d’Hirundo Maris i Noctes Cor de Cambra es repetirà el dissabte a Puigcerdà, a l’Església de Sant Domènec, i diumenge a Riner, al Santuari del Miracle. En ambdós casos, prèviament també es podran gaudir de les activitats complementàries incloses al preu d’entrada.

La resta del cap de setmana, dissabte 6 de juliol i diumenge 7 de juliol, també es podrà veure actuar Duo Sostenuto amb Música de les Llums a Tragó (Peramola), a l’Església de Santa Llúcia, i a Llarvén (Sort), a l’Església de Santa Coloma. Amb les cordes d’una guitarra i el cant d’una flauta, aquest duo ens convida a descobrir l’excitació musical del segle de les Llums, el període més extraordinari de canvis conegut a Europa des de l’antiguitat.