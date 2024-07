El BUFF Megamo manté el lideratge en la segona etapa

Diego Rosa i Peeter Pruus han tingut un bon dia en la bicicleta, acabant segons darrere del BUFF Megamo, i pujant al tercer lloc en la classificació general en el procés. Per la seva part, Sergio Mantecón i José María Sánchez han estat tercers, però la seva consistència en les dues primeres etapes els ha portat al segon lloc en la general. A més, són els rivals més propers de Becking i Alleman abans de l'etapa reina, a tres minuts i 55 segons dels homes de groc.

Per El Periòdic

×

Atenció: com la majoria de webs, utilitzem cookies (galetes), tant pròpies com de tercers, per a recopilar informació estadística de la vostra navegació i oferir-vos un servei personalitzat. Si continueu navegant, considerem que n'accepteu l'ús. Més informació