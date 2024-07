Establerta la comissió de seguiment de l'Estatut de l'Artista

Nou pas en el desplegament reglamentari de la llei de l'Estatut de l'Artista. D'aquesta forma, la seu del ministeri de Cultura ha acollit avui la constitució de la comissió andorrana de seguiment de l'Estatut de l'Artista, en una reunió que ha comptat amb la presència de la ministra de Cultura, Joventut i Esports, Mònica Bonell, i que ha aplegat, per primera vegada, els membres de la esmentada comissió, entre els quals es troben els dos representants dels artistes proposats per les entitats culturals del país: el poeta Juli Fernández i el director teatral i dramaturg Juanma Casero.



En l'obertura de la reunió, Bonell s'ha mostrat molt satisfeta per poder assolir aquest nou pas que marca la llei i que permetrà resoldre les sol·licituds d'acreditació dels artistes professionals, així com explicar amb detall els beneficis que aporta el nou Estatut de l'Artista. Altrament, la ministra ha emfatitzat la voluntat que la comissió pugui esdevenir un òrgan permanent de trobada i interlocució amb tots els artistes del Principat.



En aquest aspecte, la llei ja preveu que puguin assistir a les reunions, amb veu però sense vot, altres artistes o representants d'associacions, de fundacions, d'empreses o d'altres entitats del sector privat o públic, quina activitat estigui relacionada amb la cultura o l'entreteniment. A més, tal com fixa el reglament de l'Estatut de l'artista, la comissió es reunirà ordinàriament un mínim de dos cops l'any.