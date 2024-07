Adrià Vilanova tanca l'etapa a l'FC Andorra

En aquests sis cursos, el defensa ha disputat 148 partits repartits en quatre categories diferents – LaLiga 2, 1a RFEF, 2a Divisió B i 1a Catalana – i ha anotat vuit gols, un dels més recordats el que li va marcar al Celta de Vigo en el partit de Copa del Rei disputat a l’Estadi Nacional l’any 2021. A més, des de la seva arribada, s’ha mostrat sempre com un futbolista compromès amb el projecte i la institució esdevenint un jugador cabdal per entendre els èxits del club en aquests últims anys.

Adrià Vilanova i l'FC Andorra separen els seus camins després de sis temporades. El central català acabava el passat diumenge la seva vinculació contractual amb el club i no seguirà formant part de la primera plantilla. D'aquesta manera, posa punt final a una trajectòria de cinc anys i mig defensant la samarreta tricolor.

