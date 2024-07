La Serenalla Market enceta la sisena edició amb quatre dies de diversió i benestar

La sisena edició de la Serenalla Market ha aixecat avui el teló amb les millors perspectives. I és que després de sis anys, es tracta d’un esdeveniment plenament consolidat, «El festival d’estiu del país, un lloc on la gent ve a passar llargues estones, a socialitzar i a divertir-se», com ha assegurat la cònsol major de la Massana, Eva Sansa. La cònsol i el cap de Govern, Xavier Espot, han sigut els encarregats d’hissar la bandera de la Serenalla «que presidirà el Prat Gran durant quatre dies per indicar que estem en un espai de benestar, gastronomia, concerts i molta diversió. Justament, el tema d’aquest any és el joc, com es pot veure en la decoració i en moltes de les activitats».

Una de les novetats d’aquesta edició és que s’han creat diferents ambientacions, ja que els visitants passen a la Serenalla estones llargues «i calia ampliar les zones de convivència i pícnic», han apuntat des del Comú. En total hi ha una seixantena d’estands, entre operadors de producte artesanal i vintage, gastronomia, pèrgoles i ‘foodtrucks’. Un altre aspecte important és l’aposta de la Serenalla com esdeveniment sostenible, utilitzant al màxim materials reutilitzables i reciclables. A més, enguany hi ha productes de marxandatge ecològic, amb gots i tasses reutilitzables per evitar la generació de residus.