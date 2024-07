Ruiz afirma que les llicències turístiques es van atorgar pensant en la inversió estrangera

Cert debat han brindat avui les paraules del ministre de Turisme i Comerç, Jordi Torres, en el seu anunci sobre les mesures per guanyar habitatges de lloguer assequible que quedaran pròximament reflectides a la Llei Òmnibus. Aquest matí, EL PERIÒDIC posava en relleu les paraules de manifest que havia transmès la Coordinadora per un Habitatge Digne a través de les xarxes socials, destacant l'efecte positiu que podria suposar "en la reducció de la pressió sobre els preus de lloguer". D'altra banda, des de la plataforma també es va afirmar que la suspensió de llicències d'alt standing és una mesura que "no aborda les arrels de la crisi de l'habitatge" i que es requereixen solucions a llarg termini.

A causa d'això, el president de l'Associació d'Empreses d'Allotjaments Turístics (AEAT), Àlex Ruiz, ha apuntalat a aquest mitjà l'opinió que li resta sobre aquesta mesura aprovada pel Govern en el tipus d'allotjaments privats, remarcant que no comparteix el punt de vista expressat per la Coordinadora i afirmant que aquest problema "no es pot allargar sine die". En aquest sentit, el president ha recordat que les aprovacions de les torres i els pisos de luxe sí que s'haurien d'aturar perquè les llicències de Govern "es van atorgar no pensant en els residents, sinó per a la inversió estrangera".

Així, el president de l'AEAT emfatitza que el "preu assequible" que s'està venent és molt elevat (a partir dels 700.000 euros, ressalta) i que la piràmide d'habitatge crea una situació insostenible per a la majoria dels ciutadans. Per tant, Ruiz veu apta la suspensió de llicències per a aquestes infraestructures i destaca que la labor prioritària de Govern ha de ser començar "a pensar per al poble" i construir, d'aquesta manera, "pisos accessibles per tothom".

D'un altre costat, sobre la Llei Òmnibus, Ruiz manifesta que als pisos d'apartament turístic els hi afecta moltíssim i que no estan d'acord "en res" sobre el que prega aquesta llei, la qual qualifica de "desastrosa". Sobre aquest punt, Ruiz destaca que donat que el 97% dels seus apartaments es troben en parròquies altes, i sumada la falta de comunicació i acord amb serveis d'autobusos per accedir-hi, entén que hi hagi molta gent que no pugui desplaçar-se fins a El Tarter o al Pas de la Casa.

Seguint en la línia d'exportació de llicències, el president de l'AEAT creu que l'afectació és injusta per als que tenen aquests apartaments com a segones residències, els quals "mai podran sortir a un lloguer residencial, ja que es tracta del seu propi habitatge". A aquesta possibilitat, afirma Ruiz, se'ls va donar la negativa que quedessin exclosos. Uns pisos que ofereixen "un servei més professional que turista, el qual és necessari".

Finalment, sobre l'assumpte dels pisos buits, Ruiz creu que hauria de ser la solució per al problema d'habitatge, però que ara tan sols es parla que afectin 2.000 indrets en comptes dels 8.000 anunciats anteriorment, i que no recaigui en el turisme.