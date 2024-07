Avís de ruixats amb activitat elèctrica durant el cap de setmana

La informació meteorològica al Principat preveu que durant la jornada d'avui divendres el sol i les altes pressions continuïn sent els protagonistes, tot i que de cara al vespre, hi ha l'acostament d'un front atlàntic que provocaria tempestes formades a la península i que podria afectar el país deixant algun ruixat acompanyat "d'activitat elèctrica", segons informa el Servei de Meteorologia del país.

Per El Periòdic

