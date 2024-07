La llibertat cultural i artística dels anys vuitanta arriba al CAEE

L'exposició ‘ELS ANYS 80. La benedicció del caos’ està oberta al públic des d'avui divendres i fins al pròxim cinc d'octubre al Centre d'Art d'Escaldes-Engordany. Es tracta d'un conjunt d'obres dels anys vuitanta que profunditza en la cultura d'aquella època, no només artísticament sinó socialment, a través de la pintura, la fotografia, el còmic, la música i l'escultura. Tot, mostrant petites pinzellades d'una gran varietat de temàtiques i d'estils com són la figuració, la mitologia, el pop i la neofiguració.

En la mostra d'art es pot trobar des dels fotògrafs més icònics de l'època com Alberto García-Alix o Miguel Trillo, fins als millors escultors com Jaume Plensa, a més de grans pintors que en aquell moment començaven a sorgir en el panorama internacional com Juan Muñoz o Miquel Barceló. En línies generals, es tracta d'un repàs per la història de l'art dels vuitanta que convida a aprendre com d'allà va sorgir tot el que s'està veient ara.

En aquest sentit, la comissaria de l'exposició, Maria Toral, ha explicat que “és molt interessant que s'apropi la gent jove perquè vegin l'origen de totes les llibertats de les quals gaudeixen”. Toral ha fet referència al fet que en els anys previs als de les obres de l'exposició, temes com l'homosexualitat, l'amor lliure o el divorci “ni existien” i és “amb l'arribada de la democràcia que es converteixen en una cosa natural en les nostres vides”, ha afirmat. Continuant per la mateixa línia, Toral ha ponderat la importància de l'exposició, sobretot per als més joves, ja que en els vuitanta “es conquereixen uns drets que sembla que estem perdent o que creiem que no tenim, però sí que estan”.

D'altra banda, la responsable del Centre d'Art d'Escaldes-Engordany, Aurora Baena, considera que la mostra pot despertar molt interès tant “als nadius del vuitanta, com als aficionats de l'art i de la cultura”, subratllant que “en una temporada d'estiu, els turistes poden sentir-se atrets pels destacats artistes”.

L'exposició, a més, compta amb una secció dedicada a l'art gràfic, en una col·laboració amb el museu La Massana Còmic. Entre molts altres materials, aquest apartat disposa d'un exemplar de la revista ‘Ajoblanco’, en el qual es troba un article de l'època dedicat a Andorra.

En darrer lloc, la mostra ‘ELS ANYS 80. La benedicció del caos’ anirà complementada amb una sèrie d'activitats durant tot l'estiu com xerrades, tallers creatius i una projecció d'un film d'Almodóvar. Tot amb l'objectiu de “donar un sentit més ple”, ha informat el conseller de Cultura d'Escaldes-Engordany, Valentí Closa.