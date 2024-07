El mercat només ha fet que començar

Fa un parell de setmanes, abans de tancar el mes de juny i amb ell els contractes d'alguns jugadors, aquest mitjà va fer un repàs de com quedava la plantilla de l'FC Andorra. Des de llavors, ni l'episodi de sortides ni el d'arribades s'ha aturat, començant a confeccionar des dels despatxos l'equip que el club tricolor tindrà per lluitar l'ascens de nou al futbol professional.

Llavors, només es va comptar amb la sortida dels qui van estar cedits al país el curs passat – Julen Lobete, Iker Benito, Jon Karrikaburu i Aurélien Scheidler – i la marxa d'Iván Gil a Las Palmas. En aquesta ocasió s'hi sumen 10 baixes més, deixant un conjunt format per 23 futbolistes.

Com en aquella darrera ocasió, anem a exposar, posicions per posicions, com queda el conjunt. Sota pals estarà Nico Ratti i, de moment, Oier Olazábal. Dani Martín, Marc Vidal i Raúl Lizoain van acabar contracte el 30 de juny i han quedat desvinculats del club. De fet, aquest darrer ja ha signat per dues temporades amb l'Albacete. Dels dos restants, l'asturià va disputar 16 duels el curs passat amb la tricolor i el valencià va jugar cedit al Barça Atlètic, quedant-se a les portes de l'ascens a LaLiga Hypermotion.

Com ja es va avançar, la defensa era la faceta que anava a patir més modificacions. La situació és la mateixa, cinc jugadors van finalitzar contracte – Diego González, Álex Pastor, Diego Pampín i Adrià Vilanova – i només Martí Vilà renovarà. Amb vinculació continuen Marc Bombardó, Pau Casadesús, 'Migue' Leal, José Marsà, Diego Alende i Álex Petxarroman, tot i que aquests quatre darrers encara no se sap si seguiran al Principat. L'FC Andorra, en aquest sentit, s'ha reforçat amb César Morgado i Pablo Trigueros, tot i que mitjans espanyols informen que Iago López (ha acabat contracte amb l'Alcorcón) podria arribar pel cobrir el lateral de l'eix defensiu.

El mig del camp compta ara amb cinc jugadors. Álvaro Martín, Jandro Orellana, Sergio Molina i Moha Moukhliss tenen contracte, tot i que no n'hi ha cap que sigui segur per la temporada vinent. D'altra banda, Jorge Pombo i Rubén Bover, qui van finalitzar vinculació, ja s'han acomiadat, el mateix que Sergi Samper, tot i tenir contracte fins al 2025. En aquest cas, Alberto Solís, migcampista ofensiu, va arribar al país per ser el primer fixatge del mercat.

La davantera ha estat també una línia amb canvis. De moment no hi ha hagut cap baixa més enllà dels qui van venir cedits, així, Álex Calvo, Christos Almpanis, Pablo Moreno, Manu Nieto i Berto Rosas tenen contracte, i Juan David Fuentes i Lautaro de León s'han incorporat a les files de Ferran Costa.

Ja ho ha avançat l'Andorra Esportiu, però cal destacar que la Primera Federació ha implementat algunes novetats al reglament de la competició entre les quals es troba les fitxes dels equips. En aquest sentit, els clubs podran tenir un màxim de 25 llicències, de les quals com a molt 18 poden ser de majors de 23 anys, així que les set restants hauran de ser menors de l'esmentada edat. Caldrà encara esperar per veure com l'FC Andorra confecciona del tot l'equip per aquest pròxim curs.